Чернышенко: Турпоток на Байкал можно увеличить до 4 млн человек к 2030 году

Количество туристических поездок россиян на Байкал за счет комплексного подхода к 2030 году можно увеличить почти вдвое – с 2,2 млн до 4 млн в год, сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. 19 июля он принял участие в церемонии подписания первых соглашений между АО «Корпорация Туризм.РФ» и тремя регионами – Иркутской областью, республиками Алтай и Бурятия.

– Первым шагом станет разработка концепций развития туристических территорий, определение основных видов туризма, которые станут визитными карточками регионов. Здесь важно применять комплексный подход. Например, развивать Прибайкалье необходимо без привязки к территориальному делению. Это позволит создать единую концепцию, связать транспортную инфраструктуру двух соседних регионов – Иркутской области и Бурятии, чтобы туристы могли свободно перемещаться между точками притяжения. Кроме того, это повысит и инвестиционную привлекательность субъектов. Напомню, для инвесторов нацпроект предполагает комплекс мер поддержки – льготные кредиты на строительство объектов, вхождение в уставной капитал инвестпроекта, помощь в прохождении административных процедур и другие. Взаимодействие с инвесторами будет осуществлять корпорация «Туризм.РФ»», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Сергей Суханов напомнил, что совместно с Минстроем РФ Корпорация перед подписанием соглашений посетила все три региона. Предварительно определены приоритетные территории и направления, где можно создать новые места притяжения туристов.

– Наша задача – создать качественные всесезонные курорты, выстроить комфортную и понятную логистику перемещений между ними, распределить туристические потоки. Соглашения дают старт масштабной работе регионов и корпорации. В результате туристы получат современные гостиницы, доступные, безопасные и интересные туристические маршруты. А регионы – ясный план действий по развитию туристического потенциала территории, включая оценку социально-экономического эффекта, обоснование создания инфраструктуры и новые рабочие места, – добавил Сергей Суханов.