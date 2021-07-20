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На подготовку школьных пищеблоков Иркутской области потратят 189 млн рублей

Они находятся в 32 учебных заведениях Приангарья. Об этом губернатор Иркутской области сообщил во время рабочей встречи с главой Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей в Москве. 

– К 20 августа мы должны завершить работу по приведению в соответствие пищеблоков 32 школ региона, чтобы ученики младших классов получали бесплатное горячее питание, – пояснил губернатор. 

Глава региона подчеркнул, в Иркутской области идёт работа по организации в приоритетном порядке прививочной кампании для педагогов, воспитателей и других работников образовательных организаций Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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