Третья волна коронавируса расползается по районам Приангарья

Самая напряженная эпидемиологическая обстановка, по-прежнему, в Иркутске. За последние сутки в городе обнаружен 121 случай COVID-19. Наряду с крупными городами сейчас все больше вспышек коронавируса фиксируется в отдаленных от областного центра городах и районах – Ольхонском (+15), Аларском (+10), Тулунском районах (+10), Свирске (+15). Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в Иркутской области на 20 июля.

Из 395 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 121 (всего 29 041),

в Братске – 30 (всего 4 567),

в Усть-Илимске – 22 (всего 5 308),

в Ангарске – 20 (всего 8 172),

в Черехово – 18 (всего 1 691).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19: