Третья волна коронавируса расползается по районам Приангарья

Самая напряженная эпидемиологическая обстановка, по-прежнему, в Иркутске. За последние сутки в городе обнаружен 121 случай COVID-19. Наряду с крупными городами сейчас все больше вспышек коронавируса фиксируется в отдаленных от областного центра городах и районах – Ольхонском (+15), Аларском (+10), Тулунском районах (+10), Свирске (+15). Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в Иркутской области на 20 июля.
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20 июля 2021
Из 395 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 121 (всего 29 041),
- в Братске – 30 (всего 4 567),
- в Усть-Илимске – 22 (всего 5 308),
- в Ангарске – 20 (всего 8 172),
- в Черехово – 18 (всего 1 691).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 29 041,
- Ангарск – 8 172,
- Иркутский район – 5 582,
- Усть-Илимск – 5 308,
- Братск – 4 567.