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Третья волна коронавируса расползается по районам Приангарья

Самая напряженная эпидемиологическая обстановка, по-прежнему, в Иркутске. За последние сутки в городе обнаружен 121 случай COVID-19. Наряду с крупными городами сейчас все больше вспышек коронавируса фиксируется в отдаленных от областного центра городах и районах – Ольхонском (+15), Аларском (+10), Тулунском районах (+10), Свирске (+15). Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в Иркутской области на 20 июля.

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Из 395 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 121 (всего 29 041),
  • в Братске – 30 (всего 4 567),
  • в Усть-Илимске – 22 (всего 5 308),
  • в Ангарске – 20 (всего 8 172),
  • в Черехово – 18 (всего 1 691).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  • Иркутск – 29 041,
  • Ангарск – 8 172,
  • Иркутский район – 5 582,
  • Усть-Илимск – 5 308,
  • Братск – 4 567.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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