Прибрежные к Байкалу территории затопило в Бурятии

Повышение уровня воды в Байкале угрожает экосистеме Забайкальского нацпарка и Байкальского заповедника, сообщили SIA.RU в правительстве республики.

Уже сейчас в районном центре – селе Кабанск в подвалах и погребах у местных жителей выступили грунтовые воды, а уровень воды в реке Исток, которая протекает через село, вплотную приблизился к домам жителей.

В 2020 году в связи с поднятием уровня воды произошло полное разрушение берегоукрепления в селе Максимиха, поэтому повышение уровня воды создало реальную угрозу подтопления прибрежных улиц села.

Размыв автодорог «отрезал» половину населенных пунктов от районного центра – села Баргузин. Из-за подтопления сегодня три проблемных участка дорог в Баргузинском районе.

Серьезная опасность угрожает фауне и флоре прибрежной территории озера Байкал, сообщают сотрудники Байкальского государственного природного биосферного заповедника.

Повышение уровня воды в озере негативно сказывается и на экосистеме Забайкальского национального парка, где обитают многие виды животных и птиц, занесенных в Красную Книгу. Осенние шторма и высокий уровень воды грозят превратить знаменитый полуостров Святой Нос на Байкале в остров, сообщил Сергей Волков, замначальника отдела туризма и рекреации ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Напомним, что Росводресурсы с 20 июля увеличили сбросы на Иркутской ГЭС до 3200 м³/с. Мера должна спасти прибрежные к Байкалу территории от затопления. По прогнозам метеорологов, в июле полезный приток в озеро Байкал составит 6000-7000 м³/с, это 120-140 % нормы.

По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, делать сбросы надо сейчас, пока созданы максимально подходящие условия. Иначе ближе к осени ущерб для жителей ниже по течению Ангары может быть несоизмеримо больше.

– Выхода у нас нет. Придется сейчас увеличивать объём сброса. До 3200 кубометров. Это верхняя граница. Больше – нельзя, – сообщил глава региона.