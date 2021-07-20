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Средний чек россиян в июне сократился

Исследовательский холдинг Ромир продолжает ежемесячный анализ стоимости покупок российских потребителей. В июне 2021 года средний чек россиянина составил 605 рублей – это на 10 рублей ниже, чем в предыдущем месяце, и на 12 рублей больше, чем в июне 2020 года.

Согласно результату исследования, средний чек россиянина в июне 2021 года составил 605 рублей: на 1,6% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 2% больше, чем в июне 2020 года.

– На месячную динамику среднего чека влияет сезонный фактор. За исключением прошлого года средний чек в июне несколько ниже из-за эффекта высокой базы. В прошлом году на динамику среднего чека повлияла пандемия и её восприятие покупателями, – прокомментировала результаты исследования исполнительный директор Ромир и MILE Group Инна Караева.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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