Свыше 413 тысяч квадратных метров ИЖС построили в Иркутской области

В Иркутской области строительный бум: за полгода введено 583,8 тысячи квадратных метров жилья, это на 43,92% больше, чем за аналогичный период прошло года, сообщили SIA.RU в администрации области. 71% от введенного жилья, 413,6 тысячи квадратных метров, построено населением.

– Цифры свидетельствуют о росте популярности индивидуального жилищного строительства. Несмотря на сложности, в области введено почти 600 тысяч квадратных метров жилой недвижимости, – прокомментировал данные статистики Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По словам министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Павла Писарева, первые земельные участки под КРТ общей площадью 1,3 тысячи гектара определены. Их градостроительный потенциал составляет 8,3 миллиона квадратных метров.

– Планируем поэтапный ввод в оборот таких участков, так как затраты на обеспечение их инфраструктурой значительны. Во взаимодействии с Союзом строителей, администрацией города Иркутска будут определяться дополнительные территории для вовлечения их в КРТ, – уточнил Павел Писарев.

В настоящее время в области реализуются два региональных проекта: «Жильё» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Перед регионом поставлены большие задачи: к 2030 году выйти на уровень ввода жилья в 2,2 раза выше текущих объёмов, или на 2,3 миллиона квадратных метров в год, что составляет один квадратный метр на каждого жителя Иркутской области. Достичь таких целевых показателей возможно только при условии консолидации усилий власти, застройщиков и иных организаций, заинтересованных в развитии региона.