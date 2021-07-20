Почти 70% работников МЧС Иркутской области привились от коронавируса

Тридцать человек сегодня приняли участие в прививочной кампании, 14 из них поставили второй компонент «Спутника V», сообщили SIA.RU в ГУ МЧС Иркутской области.

Специалисты подчеркивают: при достаточном числе граждан, обладающих иммунитетом к коронавирусу, после перенесенной инфекции или вакцинации, снижается дальнейшее его распространение. Это обеспечивает и косвенную защиту населения, не имеющего иммунитета.

В настоящее время поддержание коллективного иммунитета – это важнейшая задача. И поскольку вирусы эволюционируют, на помощь обществу приходит вакцинация и ревакцинация.

С начала проведения масштабной профилактической кампании в регионе было привито более 2,8 тысяч сотрудников МЧС – 69% личного состава.