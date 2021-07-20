Строительство детского сада началось в посёлке Большая Речка Иркутского района

Он рассчитан на 140 мест, сообщили SIA.RU в администрации области.

На строительство социального объекта планируют потратить 224,2 миллиона рублей, из них 214,4 миллиона – средства федерального бюджета, 8,9 миллиона поступили из областного и 883 тысячи рублей из местного бюджетов.

Новое здание детского сада построят по старому адресу – улица Ленина, 1.

Старое здание 1969 года постройки было демонтировано в 2020 году. Садик будет построен по типовому проекту. Фасад оформят в морской тематике. В новом здании разместят шесть групп со спальными и игровыми комнатами. Проектом предусмотрен пищеблок полного цикла, спортивный и музыкальный залы. Для каждой группы на территории детского сада оборудуют игровые площадки.

К концу августа работы по возведению каркаса двухэтажного здания, закрытию контура и возведению кровли должны быть завершены, сообщает министерство строительства региона. Затем к строительному объекту подведут централизованные сети водо- и теплоснабжения. В министерстве отмечают, что у детского сада будет своя резервная дизельная электростанция, дополнительно построят и новые линии электропередач.