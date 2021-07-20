Кобзев готов привиться от коронавируса в эту пятницу

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев решил поставить вакцину, несмотря на высокое количество антител после перенесенного коронавируса в октябре-ноябре прошлого года. В этом его убедила глава Роспотребнадзора Анна Попова, с которой он встречался накануне, в понедельник. Она посоветовала главе региона привиться.

– Я понимаю, что нахожусь в зоне риска, общаясь с коллегами. Понимаю зону своей ответственности и понимаю то состояние, когда я болел. Как только мы получим большое количество вакцин, я привьюсь. Если вакцины будет достаточно, то привьюсь в эту пятницу, – заявил губернатор во время прямого эфира 20 июля.

По его словам, глава Роспотребнадзора также заверила его, что если люди и болеют после прививки коронавирусом, то переносят болезнь в более легкой форме.