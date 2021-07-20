Глава минздрава: В Иркутской области можно делать больше тестов на COVID-19

В Иркутской области возможности лабораторий позволяют делать больше количество тестов на коронавирус, заявил глава регионального минздрава Яков Сандаков. Во время эфира жители региона пожаловались на проблемы с тестированием на коронавирус в Зиме, Нижнеудинске. «Нас отправляют на автобусе сдавать тест в соседний город», – написали они.

– У нас большая загруженность лабораторий, мы делаем по 12 тысяч тестов в сутки, доходили и до 16 тысяч. Это максимальная цифра. Беспрецедентное количество для второй волны. У нас охват тестированием – 575 жителей на 100 тысяч населения, это огромная цифра. У нас есть возможности делать больше тестов, – заверил Яков Сандаков.

Глава региона Игорь Кобзев рекомендовал главе минздрава отработать все поступившие обращения индивидуально.