Новости

Глава минздрава: В Иркутской области можно делать больше тестов на COVID-19

Читайте также:

Кобзев готов привиться от коронавируса в эту пятницу
20 июля 2021
Почти 70% работников МЧС Иркутской области привились от коронавируса
20 июля 2021

В Иркутской области возможности лабораторий позволяют делать больше количество тестов на коронавирус, заявил глава регионального минздрава Яков Сандаков. Во время эфира жители региона пожаловались на проблемы с тестированием на коронавирус в Зиме, Нижнеудинске. «Нас отправляют на автобусе сдавать тест в соседний город», – написали они.

– У нас большая загруженность лабораторий, мы делаем по 12 тысяч тестов в сутки, доходили и до 16 тысяч. Это максимальная цифра. Беспрецедентное количество для второй волны. У нас охват тестированием – 575 жителей на 100 тысяч населения, это огромная цифра. У нас есть возможности делать больше тестов, – заверил Яков Сандаков.

Глава региона Игорь Кобзев рекомендовал главе минздрава отработать все поступившие обращения индивидуально.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (4030)


Реклама на сайте

Третья волна коронавируса #коронавирус #COVID-19
Глава минздрава: В Иркутской области можно делать больше тестов на COVID-19
Кобзев готов привиться от коронавируса в эту пятницу
В Усть-Куте откроют новый медицинский корпус
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании