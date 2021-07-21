У Альфа-Банка появился главный редактор

Альфа-Банк анонсировал выход главного редактора, который теперь будет отвечать за весь текстовый контент банка. Им стал медиадиректор Sports.ru , соавтор и соведущий подкаста «Деньги пришли» Александр Поливанов.

В этой должности он будет отвечать за редакционную политику Альфа-Банка во всех каналах коммуникаций и tone of voice. В Альфа-Банке Александр будет работать в тесном взаимодействии с арт-директором Ириной Волошиной (экс-дизайн-директором Яндекса), которая курирует всю визуальную коммуникацию от банка.

«Главный редактор — не совсем стандартная вакансия для банков, но, думаем, очень скоро она станет нормой для любой большой компании, создающей тексты и взаимодействующей с клиентами. В сильной команде нашего арт-директора и главного редактора мы планируем вывести коммуникации Альфа-Банка на новый уровень. Александр Поливанов — профессионал, тонко чувствующий слушателя и читателя, а в его текстах есть ум и свобода. Мы долго искали кандидата на вакансию главреда, но поняли, что Саша — самый правильный герой для этой роли», — отметил директор по маркетингу Альфа-Банка Алексей Гиязов.

«Те два года, что мы вместе делаем подкаст «Деньги пришли», я поражался, какой Альфа-Банк тактичный, корректный, надежный и доверяющий ведущим подкаста партнер. Поэтому когда ребята из Альфы предложили поработать плотнее, было сложно удержаться», — поделился Александр Поливанов.