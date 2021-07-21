Альфа-Банк увеличил максимальную сумму кредита для малого бизнеса до 150 млн рублей

Альфа-Банк увеличил максимальную сумму залогового кредита для малого бизнеса до 150 млн рублей, срок — до 10 лет.

Такая сумма кредита — не редкость для среднего бизнеса. Но небольшим компаниям, как правило, труднее получить крупный кредит. В Альфа-Банке эти условия теперь доступны и для организаций и ИП с годовой выручкой менее 350 млн рублей. При этом ставка ощутимо ниже, чем по беззалоговому кредиту.

Никаких дополнительных комиссий нет. Клиент имеет право на досрочное погашение кредита. Также он может выбрать индивидуальный график погашения, что особенно актуально для «сезонного» бизнеса.

«Зачастую, чтобы вывести бизнес на новый уровень развития, нужны значительные средства. Многие банки все еще формально подходят к оценке клиентов малого и микросегмента. И занижают потолок суммы и срока кредита. Альфа-Банк, благодаря развитой системе скоринга и кредитной экспертизе, формирует персонализированное кредитное предложение с учетом обеспечения на большие суммы. Поэтому с нами клиенты могут расти быстрее и достигать самых амбициозных целей», — подчеркнула руководитель департамента кредитования малого бизнеса Альфа-Банка Марина Полякова.