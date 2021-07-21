Агентство S&P подтвердило рейтинги банка «Союз» на уровне «B+/В»

Банк «Союз» информирует о подтверждении рейтинговым агентством S&P Global Ratings долгосрочного и краткосрочного кредитных рейтингов банка «Союз» на уровне «В+/В». Прогноз по рейтингам - «Стабильный».

Среди основных положительных факторов, влияющих на рейтинг, S&P отметило улучшение показателей качества активов банка «Союз», повышение диверсификации кредитного портфеля.

Агентство ожидает, что ресурсная база банка, представленная главным образом депозитами корпоративных и розничных клиентов, останется стабильной. Этому будут способствовать устоявшиеся деловые отношения банка с крупнейшими корпоративными вкладчиками и отсутствие зависимости от средств, привлекаемых на рынках капитала. В качестве позитивного фактора агентство отметило тот факт, что последние пять лет коэффициент стабильного финансирования банка «Союз» составлял более 120% (152% по данным на 1 апреля 2021 года).

Аналитики отмечают возможности синергии в рамках сотрудничества банка с акционером — СПАО «Ингосстрах». Агентство рассматривает банк «Союз» как дочернюю организацию, имеющую умеренную стратегическую значимость для материнской компании, СПАО «Ингосстрах». Группа разработала стратегию развития на пять лет, которая предусматривает более тесную интеграцию бизнесов банка и страховой компании в будущем.

В агентстве также ожидают, что запасов капитала банка «Союз» будет достаточно для поддержки его планов по расширению кредитного портфеля.

Банк имеет достаточно комфортную подушку ликвидности: на 1 июня 2021 года ликвидные активы составляли 30% совокупных активов банка. Кроме того, около 90% ценных бумаг приходится на ликвидные государственные облигации. Агентство считает, что, даже если подушка ликвидности сократится по мере роста кредитного портфеля, она останется достаточной для обеспечения необходимых потребностей в ликвидности в стрессовом сценарии.

В официальном отчете аналитики S&P указывают, что уровни рейтинга банка «Союз» отражают базовый уровень рейтинга банка, действующего главным образом в России «B+/B», на основании которого S&P Global Ratings присваивает кредитный рейтинг. Прогноз «Стабильный» по рейтингам банка «Союз» отражает ожидание рейтингового агентства о том, что показатели характеристики кредитоспособности банка останутся в целом неизменными в течение следующих 12 месяцев, поддерживаемые значительными запасами капитала и улучшающимся качеством активов, в то время как банк будет следовать обновленной стратегии развития.