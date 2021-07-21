«ПСБ Лизинг» начал поставку 66 вертолетов для санитарной авиации Ростеха

В рамках Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021) «ПСБ Лизинг» получил от холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех медицинский вертолет Ми-8МТВ-1 и передал его Национальной службе санитарной авиации (НССА). До конца 2022 года через компанию «ПСБ Лизинг» будет поставлено еще 65 санитарных вертолетов: 28 Ми-8МТВ-1 и 37 Ансатов. Общая стоимость сделки на поставку 66 машин составляет 28 млрд рублей. Срок лизинга – 15 лет.

На церемонии передачи присутствовали министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, председатель ПСБ Петр Фрадков, генеральный директор «ПСБ Лизинг» Сергей Огиенко, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, генеральный директор АО «Вертолеты России» Андрей Богинский и индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.

Председатель ПСБ Петр Фрадков отметил: «Для группы ПСБ поддержка реализации высокотехнологичной продукции отечественного производства является одним из ключевых приоритетов деятельности. С помощью этой лизинговой сделки Национальная служба санитарной авиации увеличит парк авиационной техники и сможет расширить географию своего присутствия, что будет способствовать развитию всей системы санитарной авиации страны. Нельзя переоценить и социальную составляющую этого сотрудничества: вертолеты НССА несут круглосуточное дежурство в самых труднодоступных регионах России, ежедневно помогая спасать жизни людей».

«Развитие санитарной авиации является одним из приоритетов национального проекта «Здравоохранение». Ростех реализует комплексный проект, в рамках которого создана служба санитарной авиации, ведется обеспечение ее воздушными судами, создается необходимая наземная инфраструктура, осуществляются сотни вылетов в год. До конца 2022 года через компанию «ПСБ Лизинг» будет поставлено 66 санитарных вертолетов: 28 Ми-8МТВ-1 и 37 Ансатов. Общая стоимость сделки составляет 28 млрд рублей. Благодаря поддержке «ПСБ Лизинг» НССА сможет эффективно решать задачи, связанные со спасением человеческих жизней», – сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Торжественная церемония передачи вертолета состоялась на статической экспозиции холдинга «Вертолеты России», где представлен вертолет Ми-8МТВ-1 в ливрее Национальной службы санитарной авиации. Сразу по завершении авиасалона МАКС машина отправится на выполнение медицинских заданий.

«На сегодняшний день наши санитарные вертолеты эксплуатируются в 70 регионах Российской Федерации, каждый день помогая медикам спасать жизни россиян. С 2017 года мы поставили уже более 100 медицинских вертолетов, которые совершили свыше 30 тысяч вылетов и эвакуировали свыше 43 тысяч пациентов. Нам удалось сформировать полноценный парк медицинских вертолетов, готовых к экстренным вылетам, но, безусловно, эта работа должна быть продолжена, чтобы услугами санитарной авиации были обеспечены все регионы нашей страны», – отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Поставляемые вертолеты подготовлены под оснащение современным оборудованием для диагностики и оказания медицинской помощи во время полета, в том числе специальным модулем с системой жизнеобеспечения для транспортировки новорожденных. В 2020 году «Росавиацией» было сертифицировано использование на вертолетах Ансат специального инфекционного бокса, позволяющего безопасно перевозить пациентов с коронавирусной инфекцией.

Первая партия медицинских вертолетов, состоящая из четырех вертолетов Ансат и четырех Ми-8АМТ, была передана НССА в феврале 2019 года.

Федеральный проект развития НССА – единого оператора санитарной авиации - реализуется Минздравом, Минпромторгом России и Госкорпорацией Ростех в рамках поручения президента России. Он предусматривает создание 130 точек базирования воздушных судов, сети мобильных топливно-заправочных комплексов, вертолетных площадок на территориях более чем 1,5 тыс. учреждений здравоохранения. Для бесперебойного функционирования системы деятельность санитарной авиации синхронизируется с системами вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в субъектах России и Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения.