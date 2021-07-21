ПСБ предоставил платежный сервис Apple Pay держателям карт «Мир»

ПСБ предложил своим клиентам-держателям дебетовых и кредитных карт «Мир» доступ к платежному сервису Apple Pay.

Для настройки Apple Pay достаточно в мобильном приложении ПСБ с помощью кнопки «добавить в Apple Pay» автоматически добавить карту или ввести ee данные вручную в приложении Wallet на iPhone, привязав карту к iPhone, Apple Watch, iPad или Mac. Номер банковской карты не хранится ни на мобильном устройстве, ни на серверах Apple. В приложении Apple Pay реализована специальная защита, обеспечивающая безопасность проведения платежных операций: вместо номера карты используется специальный цифровой код — токен.

При оплате достаточно поднести iPhone или Apple Watch к платежному терминалу на кассе. Обязательной авторизации для оплаты по PIN-коду приложения не потребуется. С помощью Apple pay держатели карт «Мир» могут также расплачиваться за покупку в интернет-магазинах с iPad или Mac. Каждая транзакция через Apple Pay надежно защищена. Для проведения оплаты клиенту достаточно в мобильном приложении нажать кнопку «оплатить с Apple Pay» и подтвердить транзакцию отпечатком пальца, с помощью функции распознавания лица (Touch ID, FaceID) или паролем, помимо этого задействуется уникальный одноразовый динамический код безопасности.

«Сегодня клиенты все чаще предпочитают использовать для расчетов мобильные устройства с платежными приложениями - это удобно, безопасно, а главное, быстро, ведь смартфон всегда под рукой. Вместе с ростом бесконтактных платежей растут и требования клиентов банковским картам. Новая технология Apple pay позволит держателям карт "Мир" гораздо быстрее оплачивать покупки, сохраняя при этом высокую степень защиты: при оплате товаров в интернет-магазине больше не потребуется вводить реквизиты карты вручную, гораздо удобнее станет оплачивать покупки на более крупные суммы, которые теперь не потребуют ввода пин-кода», - комментирует руководитель блока розницы, малого и среднего бизнеса ПСБ Константин Басманов.

Пользователи также могут быстро и удобно совершать покупки с помощью Apple Pay на iPhone, iPad или Mac в приложениях и на сайтах, открытых в Safari. При этом больше не нужно создавать учетные записи или заполнять платежные формы. С Apple Pay гораздо проще заказывать доставку продуктов, оплачивать покупки в интернет-магазинах, покупать билеты и многое другое. Также Apple Pay доступен при оплате покупок в приложениях для Apple Watch.

«Все больше клиентов выбирают карты «Мир» в качестве основного платежного средства, при этом растут и требования к функциональности этих карт. Мы работаем со всеми крупными сервисами безналичной оплаты с помощью NFC и отмечаем большой интерес к платежным сервисам со стороны клиентов: за последний год доля платежей с помощью смартфонов среди клиентов ПСБ в общем объеме безналичных платежей увеличилась более чем в полтора раза. Новая технология позволит держателям карт "Мир" гораздо быстрее оплачивать покупки, сохраняя высокую степень защиты: при оплате в интернет магазине больше не потребуется вводить реквизиты карты вручную, станет удобнее оплачивать товары в торговых точках не только на небольшие суммы, которые не требуют ввода пин-кода, но и более крупные покупки», — отмечает руководитель центра цифровых сервисов и клиентских сегментов ПСБ Александр Азнавур.