Райффайзенбанк предоставил группе «ФосАгро» кредит на $150 млн

Райффайзенбанк выдал кредит на сумму $150 млн сроком до пяти лет АО «Апатит» (группа «ФосАгро»), одному из ведущих в мире производителей фосфорсодержащих удобрений.

Кредитные средства будут направлены на финансирование комплексных инвестиционных проектов компании и рефинансирование ранее выданных кредитов.

АО «Апатит» , череповецкий химический кластер Группы «ФосАгро», является крупнейшим в Европе производителем фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот, а также одним из лидеров в России по объемам выпуска NPK-удобрений , аммиака и аммиачной селитры.