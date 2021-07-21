Райффайзенбанк предоставил группе «ФосАгро» кредит на $150 млн
Райффайзенбанк выдал кредит на сумму $150 млн сроком до пяти лет АО «Апатит» (группа «ФосАгро»), одному из ведущих в мире производителей фосфорсодержащих удобрений.
Кредитные средства будут направлены на финансирование комплексных инвестиционных проектов компании и рефинансирование ранее выданных кредитов.
АО «Апатит», череповецкий химический кластер Группы «ФосАгро», является крупнейшим в Европе производителем фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот, а также одним из лидеров в России по объемам выпуска NPK-удобрений, аммиака и аммиачной селитры.
«Цель Райффайзенбанка — быть надежным партнером и отвечать ожиданиям клиентов. Мы плотно сотрудничаем с группой „ФосАгро“ более 10 лет и являемся одним из банков-партнеров Группы. Доверительные отношения, выстроенные между компанией и банком, стали залогом успешного долгосрочного сотрудничества. АО „Апатит“ ведет постоянную работу по модернизации производственных мощностей с применением наилучших доступных технологий, и мы рады оказать финансовую поддержку одному из лидеров мировой отрасли удобрений», — отметил Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями и управления инвестиционно-банковских операций Райффайзенбанка.