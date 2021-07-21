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Большинство россиян не знает, что за покупку квартиры в ипотеку им положено два налоговых вычета

72% россиян уверены, что при покупке квартиры в ипотеку они имеет право лишь на один налоговый вычет, показало исследование Райффайзенбанка. Только 17% опрошенных знают, что, приобретая недвижимость в ипотеку, у них есть возможность получить две выплаты. 2% предположили, что три. 1% думает, что ни одного. 8% затруднились ответить на вопрос.

Налоговый вычет — это возможность вернуть часть уплаченного подоходного налога. В случае с ипотекой вычета полагается целых два. Первый — 13% от стоимости покупки жилья. Но только не более чем на сумму в 2 млн рублей, то есть можно вернуть максимум 260 тысяч. Второй вычет — 13% от ипотечной ставки, выплаченной банку. Здесь также есть ограничение по сумме: не более чем на 3 млн рублей, то есть максимум вернуть можно 390 тысяч. Деньги можно получить, когда на руках будут акт приема-передачи квартиры и права собственности.

Большинство респондентов (68%) знают, что супруг также имеет право на налоговый вычет с покупки одной квартиры. При этом 16% опрошенных затруднились с ответом.

Каждый супруг может подать документы на налоговый вычет, т. е. удвоить выплату с покупки квартиры, но при этом с процентов по ипотеке — нет. Налоговым вычетом с покупки недвижимости можно воспользоваться несколько раз, в случае, если после первого приобретения недвижимости вернули не максимально возможную сумму — остаток лимита сохраняется. Однако с оплаты процентов по ипотечному кредиту возможно вернуть часть налоговых средств только один раз в жизни, даже если выплата не была максимально возможной — остаток в этом случае не сохраняется. Для получения налогового вычета нужны будут следующие документы: копия документа, удостоверяющего личность, или заменяющего его, справка о доходах 2-НДФЛ, декларация 3-НДФЛ (нужна только для получения вычета через налоговую), копии документов, подтверждающих право на собственность, заверенная копия ипотечного договора с банком, и справка из банка об уплаченных процентах.

«Клиенты Райффайзенбанка могут заказать и быстро получить справки об уплаченных процентах за кредит в мобильном приложении Райффайзен Онлайн. На вычет можно подать документы только за три последних года, то есть вернуть часть налогов, уплаченных за три последних года», — говорит Антон Красильников, руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка.

О возможности получить налоговый вычет 46% опрошенных узнали от родственников или друзей. 20% — из СМИ, а 16% — на сайте или в офисе налоговой. 11% респондентов об этом рассказали в банке. 7% говорят, что знали всегда.

В онлайн-опросе приняли участие более тысячи жителей семи городов-миллионников России (включая Москву и Санкт-Петербург) в возрасте 26 — 55 лет, которые в течение последних пяти лет приобретали квартиру в ипотеку. Соотношение мужчин и женщин — 41% и 59% соответственно. Ежемесячный доход 45% респондентов составляет 30 000 — 60 000 рублей. 56% участвовавших в анкетировании состоят в зарегистрированном браке.

 

/ Сибирское Информационное Агентство /
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