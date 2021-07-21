Новости

Правительство утвердило условия зелёного финансирования

Читайте также:

Правила углеродного регулирования оказались заметно мягче
20 июля 2021
ЕЦБ сменил стратегию монетарной политики впервые с 2003 года
13 июля 2021

Распоряжение об этом 20 июля подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.  В качестве основных направлений финансирования определены энергетика, строительство, промышленность, обращение с отходами, транспорт, сельское хозяйство, водоснабжение, водоотведение, природные ландшафты, реки, водоемы, биоразнообразие, сельское хозяйство и устойчивая инфраструктура.

Государство готово поддержать зеленые проекты и инициативы в сфере устойчивого развития (ESG), выделив специальное финансирование – облигации и кредиты.

В числе приоритетов – снижение выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов, повышение эффективности использования ресурсов, энергосбережение. Подчеркивается, что проект в целом должен позитивно сказываться на состоянии окружающей среды.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "ESG":
Все материалы сюжета (27)


Реклама на сайте

Третья волна коронавируса #коронавирус #COVID-19
Еще 47 человек с коронавирусом скончались в Приангарье за последние сутки
Медиков предложили наказывать за уговоры не делать прививку против COVID-19
Глава минздрава: В Иркутской области можно делать больше тестов на COVID-19
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании