Правительство утвердило условия зелёного финансирования

Распоряжение об этом 20 июля подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В качестве основных направлений финансирования определены энергетика, строительство, промышленность, обращение с отходами, транспорт, сельское хозяйство, водоснабжение, водоотведение, природные ландшафты, реки, водоемы, биоразнообразие, сельское хозяйство и устойчивая инфраструктура.

Государство готово поддержать зеленые проекты и инициативы в сфере устойчивого развития (ESG), выделив специальное финансирование – облигации и кредиты.

В числе приоритетов – снижение выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов, повышение эффективности использования ресурсов, энергосбережение. Подчеркивается, что проект в целом должен позитивно сказываться на состоянии окружающей среды.