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Пять регионов получат из бюджета треть инфраструктурных кредитов

На общую сумму 500 млрд рублей, сообщает РБК.

Минфин довел до региональных властей информацию о распределении лимитов по бюджетным кредитам на реализацию инфраструктурных проектов.

Общая сумма этих кредитов, как объявлял президент Владимир Путин в апрельском послании Федеральному собранию, составит 500 млрд руб. Больше всего средств на развитие инфраструктуры может быть выделено Москве, а единственный субъект, который не получит денег на развитие, – Мордовия, следует из письма Минфина.

Представители двух регионов неформально подтвердили РБК выделенные им лимиты по кредитам, пресс-служба Минфина не подтвердила, но и не опровергла указанное распределение. Представитель вице-премьера Марата Хуснуллина, который возглавляет комиссию по региональному развитию, отказался от комментариев.

Напомним, инфраструктурные кредиты – крупнейшая инициатива последних лет, направленная на социально-экономическое развитие регионов. До конца 2023 года предстоит вложить в развитие региональной инфраструктуры 500 млрд руб. федеральных кредитов по ставке 3% годовых с дальнейшей перспективой выделения такой же суммы до 2026 года, говорил 15 июля Хуснуллин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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