Спасатели дежурят в местах подтопления в Иркутске

20 июля сброс воды на Иркутской ГЭС повышен до 3 200 кубометров в секунду, рассказали SIA.RU в мэрии.

– На текущий момент выявлены подтопления в СНТ «Елизовское», которое находится на одноименном острове в районе Академического моста. Городские службы находятся в постоянном контакте с председателями СНТ. В случае необходимости жители могут напрямую обратиться в аварийно-спасательную службу для эвакуации или для получения иной помощи, – подчеркнул Руслан Болотов. – Понимая, что предпринимаемое решение – это вынужденная мера, в городе приведены в полную готовность оперативные службы, в нашем резерве более 300 единиц техники и 900 человек.

По данным на 20 июля, уровень воды в районе СНТ «Елизовское» поднялся на 10 сантиметров. По информации единой дежурно-диспетчерской службы Иркутска, всего на территории города подтоплено 19 дачных домов (СНТ «Елизовское»), 14 жилых домов по улицам Костромская и Овражная (вода находится в подвалах) и 39 участков. Угрозы жизни и здоровью людей нет.

В зоне риска находятся 6 садоводческих товариществ:

Елизовское,

Озерное,

Прибрежное,

Прибрежное-2,

Ангара – 3,

Нептун.

При осложнении обстановки администрация города Иркутска просит жителей обращаться в Единую диспетчерскую службу города по телефонам: 520-112, 56-34-20, 56-34-30.

Напомним, что Росводресурсы в пятый раз за июль увеличивают сбросы на Иркутской ГЭС в связи с высокой приточностью в озеро Байкал. С 20 июля сбросы нарастят до 3200 кубометров в секунду. Такое решение принято 19 июля. Глава региона утверждает, что это предел, дальше увеличивать сбросы нельзя.