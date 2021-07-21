Новый сквер с амфитеатром построят в микрорайоне Первомайский города Иркутска

Работы на объекте начались в мае, окончание благоустройства намечено на август, рассказали SIA.RU в мэрии.

– В Первомайском на месте заброшенного пустыря готовится пространство с амфитеатром для проведения районных праздников. В сквере смонтируют подсветку из 30 фонарей различной высоты, уложат плитку и сделают островки для посадки цветов, – рассказала начальник департамента городской среды комитета городского обустройства администрации Иркутска Марина Шевела.

В Иркутске в 2021 году в рамках ФКГС проходит благоустройство 17 парков и скверов, из них 2 – по результатам экономии после проведения торгов. Также комплексное благоустройство ведется в 54 дворовых территориях города.