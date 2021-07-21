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РУСАЛ внедрил нейросеть для контроля качества продукции

Компания внедрила на Иркутском алюминиевом заводе (ИркАЗ) нейросеть для контроля качества алюминиевой чушки, сообщили в пресс-службе SIA.RU.

Система позволяет в автоматическом режиме проверять качество поверхности малогабаритной алюминиевой чушки еще на этапе ее производства, до упаковки продукции. Распознавание дефектов на поверхности каждой алюминиевой чушки происходит непосредственно на литейном конвейере при помощи системы видеомониторинга и специализированного программного обеспечения.

Нейросеть выявляет различные виды дефектов, включая трещины, пузыри, инородные включения. Вся информация о найденных дефектах сохраняется и отображается в виде аналитической сводки о количестве брака по типу дефекта за сутки, отбракованных алюминиевых чушках за смену. Сотрудникам доступна возможность гибкой настройки индивидуальных параметров отбраковки чушки – выбор типа дефекта и его размера согласно технической спецификации выпускаемой продукции

Система видеомониторинга интегрирована с действующей автоматизированной системой управления технологическим процессом на линии. При обнаружении дефекта чушка автоматически маркируется лазером, а затем удаляется с конвейера.

«Разработка позволяет персоналу производственной линии уже на этапе литья, в режиме реального времени, отслеживать качество алюминиевой чушки. Внедрение новой системы гарантирует, что нашему потребителю будет доставлена продукция, отвечающая всем заявленным требования», – сказал технический директор РУСАЛа Виктор Манн.

Планируется, что новая система контроля качества алюминиевой чушки будет установлена и на других алюминиевых заводах.

РУСАЛ ведет планомерную работу по автоматизации технологических процессов. Так, благодаря внедрению роботизированных систем на ряде алюминиевых заводов полностью автоматизировали операцию укладки готовых алюминиевых чушек в паллеты. На предприятиях внедряется автоматическая система видео-мониторинга несанкционированной разгерметизации электролизеров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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