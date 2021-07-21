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Зачем российские компании все чаще ищут волшебников

Российские компании все чаще ищут волшебников. Если в прошлом году была лишь одна подобная вакансия, то сейчас обнаружено 48 вакансий, сообщает hh.ru.

Чаще всего работодатели ищут таких специалистов в сфере продаж и в сфере недвижимости, но в этом году появился спрос и на «волшебников» других профилей: так, в этом году были открыты вакансии таргетолога-волшебника, тренера-волшебника, консультанта-волшебника, волшебника-HR.

– Обычно от таких сотрудников ждут креативности и нестандартного подхода к делу, - комментирует Лилия Эсауленко, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь. – Иногда, когда речь о сервисах для детей, волшебность подчеркивает атмосферу, которую нужно будет создавать или поддерживать на работе.  В целом, мы видим, что в этом году растет запрос работодателей на так называемые «софт скиллы»*. Такие человеческие качества как любовь к людям и желание помогать им, порой компенсируют отсутствие профессионального опыта, и таких соискателей готовы приглашать на работу.

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Сегодня открыто 20 «волшебных» вакансий, в том числе:

* Soft skills — надпрофессиональные навыки, которые помогают решать жизненные задачи и работать с другими людьми.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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