Более трети иркутян хотели бы спать на работе в течение дня

Онлайн-опрос о возможности «сиесты» в российских офисах провёл исследовательский центр сервиса Зарплата.ру.

Полученные результаты говорят о том, что 37% опрошенных иркутян хотели бы иметь возможность вздремнуть в течение рабочего дня, а 25% респондентов уверены, что не смогли бы заснуть в офисе даже, если бы это было разрешено.

Против сна на работе выступают 31% опрошенных, а 5% затруднились с ответом.

В то же время 2% признались, что и так спят на работе – в подсобке или во время обеда на парковке в автомобиле.

В большей степени идею отдыха на рабочем месте разделяют мужчины – 61% против 39% женщин. При этом большинство опрошенных считает, что им для отдыха хватило бы получаса.

Сегодня в России капсулы для сна существуют в офисах ведущих консалтиновых и IT-компаний, но в целом, по данным опросов, лишь 14% российских компаний воспринимают идею о дневном сне на работе позитивно, а 72% выступают против такой инициативы.

В Японии сон на работе и в общественных местах не запрещен, а говорит о том, что сотрудник много и усердно работает. Для этого существует специальный термин – «инэмури». В Испании популярна сиеста (отдых после полудня), в Италии – рипосо (послеобеденный перерыв, который продолжается до 3 часов).