Еще 47 человек с коронавирусом скончались в Приангарье за последние сутки

Согласно информации за последние сутки коронавирус обнаружен у 390 человек, это на 1,2% меньше, чем днём ранее. Показатель снижается третий день подряд. Всего с начала пандемии болезнь в Приангарье обнаружили у 81 851 человека. Такие данные опубликовал региональный оперштаб на 21 июля.

Показатель госпитализаций за последние сутки сократился на 135 до 5 783 человек. При этом число амбулаторных больных, напротив, увеличилось на 293 до 5 906 человек. Таким образом, в общей сложности от коронавируса лечится более 11,6 тысяч жителей региона.

Смертность в Иркутской области остается на очень высоком уровне. За последние сутки в скончались 47 человек с коронавирусом: непосредственно от COVID-19 умерли 42 человека, еще 5 от сопутствующих заболеваний. Всего с начала пандемии умерли от коронавируса 3 510 человек.По суточному числу смертей Иркутская область вторую неделю подряд входит в тройку лидеров в России. Глава регионального минздрава назвал причины высокой летальности от коронавируса в Приангарье.