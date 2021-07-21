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Еще 47 человек с коронавирусом скончались в Приангарье за последние сутки

Согласно информации за последние сутки коронавирус обнаружен у 390 человек, это на 1,2% меньше, чем днём ранее. Показатель снижается третий день подряд. Всего с начала пандемии болезнь в Приангарье обнаружили у 81 851 человека.  Такие данные опубликовал региональный оперштаб на 21 июля.

Показатель госпитализаций за последние сутки сократился на 135 до 5 783 человек. При этом число амбулаторных больных, напротив, увеличилось на 293 до 5 906 человек. Таким образом,  в общей сложности от коронавируса лечится более 11,6 тысяч жителей региона.

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Смертность в Иркутской области остается на очень высоком уровне. За последние сутки в скончались 47 человек с коронавирусом: непосредственно от COVID-19 умерли 42 человека, еще 5 от сопутствующих заболеваний. Всего с начала пандемии умерли от коронавируса 3 510 человек.По суточному числу смертей  Иркутская область вторую неделю подряд входит в тройку лидеров в России. Глава регионального минздрава назвал причины высокой летальности от коронавируса в Приангарье.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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