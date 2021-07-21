На благоустройство общественных мест Братска направят 140 млн рублей

На сегодняшний день уже освоено почти 15 млн рублей, сообщили SIA.RU в администрации области.

Работы по благоустройству идут на трёх крупных объектах в Братске. 76% составляет строительная готовность общественной территории в жилом районе Осиновка – между многоквартирными домами по адресу: ул. Заярская, 17, ул. Центральная, 5а и ул. Заярская, 15.

Здесь уже заасфальтировали тротуары, смонтировали сети уличного освещения, подготовили основания для детских и спортивных площадок. Стоимость всех работ составит почти 13 миллионов рублей. Обновлённый сквер появится и у жителей района Энергетик.

Работы идут возле памятника И.И. Наймушину и уже выполнены на 53%.

Проектом предусмотрены устройство лестницы между площадками у памятника, тротуаров, нового энергоэффективного наружного освещения, детской площадки и подсветки памятника. В соответствии с графиком идут работы по благоустройству парковой зоны в жилом районе Центральном: там обустраивают тротуары и пешеходные переходы через проезжую часть бульвара Победы, монтируют освещение, устанавливают скамейки. Работы на всех объектах будут завершены до 1 сентября.

До 15 октября в Братске завершится ремонт дворовых территорий, работы идут на 17 объектах на улицах Подбельского, Советской, Крупской, Мира, Сосновой, Иванова, Воинов Интернационалистов, Наймушина, Иркутской, Центральной, Заводской, а также на бульваре Космонавтов и в переулке Новом. В порядок приводят проезды, автомобильные парковки, тротуары.