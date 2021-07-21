Фотомарафон «Я и мой ГОРОД!» стартовал в Иркутске

«Союз дизайнеров России» и «Союз архитекторов России» приглашает иркутян принять участие в фотомарафоне «Я и мой ГОРОД!», сообщили SIA.RU в мэрии.

– Каждый желающий может поделиться своими фотографиями на фоне любимых уголков города, достопримечательных мест или архитектурных памятников. Участник может представить не более 5 фотографий. Авторские права на фотоработы остаются за фотографом, при этом автор дает разрешение на их использование в любых целях, связанных с проведением мероприятий комитета по управлению Правобережным округом, – пояснили в комитете.

Желающие принять участие в фотомарафоне подают заявки и предоставляют фотографии по адресу: ул. Марата, 14, каб. №607, тел.52-04-02 либо по электронной почте: po_lopatina@admirk.ru. В заявке необходимо указать ФИО автора, номер телефона, возраст участника. Все фотографии участников будут объединены в фотоколлаж «Я и мой ГОРОД!», который будет транслироваться в социальных страницах Правобережного округа с 1 по 17 сентября 2021 года.

Подведение итогов конкурса состоится в сентябре 2021 года.

По результатам фотомарафона будет подготовлен путеводитель по живописным местам и улицам Иркутска, который поможет сориентироваться в составлении маршрута для интересных фотосессий. Участников фотомарафона «Я и мой ГОРОД!» наградят поощрительными подарками и благодарственными письмами комитета по управлению Правобережным округом администрации Иркутска.