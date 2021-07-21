Глава минздрава объяснил высокую летальность от коронавируса в Приангарье

Что не день, то новый антирекорд. По суточному числу смертей Иркутская область вторую неделю подряд входит в тройку лидеров в России. Глава регионального минздрава Яков Сандаков прокомментировал ситуацию с высокой смертностью в Приангарье от коронавируса. По его словам, действительно, летальность от ковида в третью волну выше, чем в первую и вторую, но и по другим регионам она тоже выросла.

– Надо учесть, что и количество госпитализаций сейчас намного больше, чем в первую и вторую волну. Сегодня в регионе развернуто 6 761 койка, в больницах лежит свыше 6 тысяч пациентов. Для региона это колоссальная цифра, – сообщил Яков Сандаков во время прямого эфира.

Кроме того, по мнению главы минздрава, течение вируса сейчас другое, более агрессивное, что тоже влияет на летальность.

– Надеюсь, что с вводом ковидного госпиталя на базе Иркутской областной клинической больницы, с введением реанимационных коек, эту цифру будем снижать. Но справиться с инфекцией тяжело. Для нас это самая болевая точка. Мы понимаем, что недостаточно наладить процесс и все обеспечить, в первую очередь, важно выдерживать качество лечения. И, безусловно, только работая по алгоритмам, работая на нормальном обеспечении – препаратами, кислородом – с этой проблемой удастся справиться, – подчеркнул руководитель минздрава.

Однако пока цифры неутешительные. Смертность в регионе держится на высоком уровне. 21 июля региональный оперштаб опубликовал новые данные: за последние сутки в Иркутской области скончались ещё 47 человек с коронавирусом: непосредственно от COVID-19 умерли 42 человека, еще 5 от сопутствующих заболеваний. Всего с начала пандемии умерли от коронавируса 3 510 человек. По суточному числу смертей Иркутская область , по-прежнему, входит в тройку лидеров в России, уступая только Санкт-Петербургу и Москве.