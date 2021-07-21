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Минздрав Иркутской области рассказал о причинах перебоев с вакциной от COVID-19

По мнению глава регионального минздрава Якова Сандакова, перебои с вакциной от коронавируса в разных районах  Приангарья  возникают из-за высокого спроса, недостаточного предложения и большого расстояния между населенными пунктами.

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– Спрос ажиотажный. На фоне распространения информации о высокой заболеваемости коронавирусом жители региона для себя приняли решение вакцинироваться. В этом месяце мы перешагнули цифру 450 тысяч привитых первым компонентом. Темп набрали большой. И нам важно сейчас обеспечить достаточное количество вакцины. Но она приходит к нам по разнарядке, – подчеркнул Яков Сандаков во время прямого эфира 20 июля.

Поступающие партии вакцины министерство пытается распределить равномерно по всем районам области, чтобы возможность привиться была у всех.

– Мы не можем  оставить вакцину только в агломерации, не доставлять на север, а оставить только на юге, – пояснил он. – Дополнительная проблема – большая протяженность региона. Если партия вакцины поступает самолетом, промаркировав её, только через сутки мы можем отправить вакцину в Братск.

В ближайшее время региональный минздрав ожидает новую партию, около 30 тысяч вакцин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Третья волна коронавируса #коронавирус #COVID-19
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Минздрав Иркутской области рассказал о причинах перебоев с вакциной от COVID-19
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