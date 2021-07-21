Нападающий сборной Швеции Кристофер Фагерстрём будет играть за «Байкал-Энергию»

В начале межсезонья хоккейный клуб «Байкал-Энергия» при поддержке компании En+ Group подписал контракт с нападающим сборной Швеции Кристофером Фагерстрёмом. На своей позиции Кристофер заменит нападающего Мартина Ландстрема – первого легионера в истории команды «Байкал-Энергии», который играл в прошлом сезоне, а затем принял решение вернуться на родину, сообщили SIA.RU в пресс-службе En+ Group.

Кристофер Фагерстрём прилетел в Иркутск 11 июля, и уже на следующий день приступил к тренировочному процессу. У нападающего уже есть опыт игры в России. Он является обладателем Кубка России 2016, Суперкубка России 2017 в составе хабаровского «СКА-Нефтяника».

«Кристофер по хоккейному агрессивный игрок, который может навязать борьбу в штрафной зоне соперников, а где-то может взять инициативу в свои руки. Мы очень рады, что он принял предложение выступать за «Байкал-Энергию. Что касается команды, то игроки тепло встретили Кристофера, думаю, что ребята быстро сыграются», – отметил главный тренер «Байкал-Энергии» Евгений Хвалько.

Сейчас хоккейная команда «Байкал-Энергии» готовится к первому этапу Кубка России, который пройдет в городе Кемерово. Уже 1 августа игроки проведут свой первый матч в новом хоккейном сезоне 2021/2022, соперником иркутян станет новосибирский «Сибсельмаш».

Поддержка хоккейного клуба «Байкал-Энергия» – самый крупный социальный спортивный проект En+ Group в Иркутской области. Инициатором поддержки клуба, являющегося для иркутян предметом особой гордости, стал основатель компании, общественный деятель Олег Дерипаска.

На фото: нападающий Кристофер Фагерстрём (слева) и вратарь Григорий Лапин (справа).