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В Усть-Куте пенсионерка отдала три миллиона рублей лжеброкеру

Объявление она нашла в интернете, рассказали SIA.RU в ГУ МВД Иркутской области.

После чего, в тот же день ей перезвонила женщина и представилась специалистом по игре на фондовой бирже и предложила заработать путем инвестирования денежных средств.

Заявительница согласилась, и с помощью онлайн-приложений оформила на свое имя кредит в четырех банках, на общую сумму около трех миллионов рублей, после чего перевела денежные средства на счета указанные неизвестной.

Когда женщина решила вывести свой доход, ей был получен отказ. Тогда пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в полицию. По данному факту проводится проверка, по окончании которой решится вопрос о принятии правового решения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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