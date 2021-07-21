Сибиряки рассказали, на что копят деньги и в чем хранят свои накопления

Жители СФО не ожидают снижения ставок по вкладам, 40% по-прежнему видят выгоду хранения сбережений в иностранной валюте, а 46% считают, что сумму гарантированного государством страхового возмещения по вкладам нужно увеличить с нынешних 1,4 миллиона рублей. Таковы результаты проведенного банком «Открытие» опроса, которые предоставили SIA.RU.

– Ситуация с пандемией осложнила жителям всех регионов России выбор доходных инструментов – почти половина сибиряков (48%) затрудняется дать свой прогноз по изменению ставок по вкладам во втором полугодии. 19% опрошенных ожидают роста ставок по классическим банковским вкладам до конца 2021 года. Из них 6% полагают, что ставки могут вырасти более чем на 4 процентных пункта, 4% ждут повышения ставок по вкладам на 2-4 процентных пункта, еще 9% - на 1-2 процентных пункта, – показало исследование.

По мнению 22% респондентов-сибиряков (самый высокий показатель в стране), ставки по вкладам до конца года останутся на нынешнем уровне. Дальнейшего снижения ставок ожидают лишь 11%.

43% опрошенных считают, что иностранные валюты по-прежнему не потеряли своей привлекательности как инструмент сбережений.

Невыгодными валютные сбережения считают 24% сибиряков: при этом 19% называют их скорее невыгодными и 5% - однозначно невыгодными. 32% опрошенных не смогли определить своего отношения к валютным сбережениям.

23% сибиряков считают самым выгодным механизмом накопления на вкладе купить рубли и разместить их под более высокий процент.

По мнению 46% опрошенных, настало время повысить размер страхового возмещения по вкладам. Из них 23 считают, что действующую с 30 декабря 2014 года сумму 1,4 миллиона рублей нужно увеличить на величину накопленной инфляции за эти годы. Еще 23% выступают за значительное увеличение гарантированной суммы по вкладам. 10% считают, что сумму страхового покрытия по вкладам менять не нужно, 40% затруднились с ответом. При этом 3% выступили за снижение страховой суммы, признав, что у них нет вкладов.

Среди крупных целей, на которые они откладывают деньги (можно было давать больше одного варианта ответа) жители Сибири чаще всего называли формирование подушки безопасности (30%), улучшение жилищных условий (26%), отпуск или что-то приятное для себя (20%), крупные покупки или ремонт (17%). Только по 10% наших земляков копят на образование детей, автомобиль или на первоначальный взнос по ипотеке. И лишь 6% планируют начать копить на будущую пенсию. 23% респондентов заявили, что у них нет денег на накопления.

Александр Бородкин, лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие»:

– Опрос подтвердил, что в текущей ситуации роста ставок по вкладам клиенты не готовы размещать свои сбережения в долгосрочный продукт с фиксированной ставкой и предпочитают продукты, где доходность следует за рыночными индикаторами. Среди таких продуктов банк «Открытие» предлагает, помимо классического накопительного счёта со ставкой 4.5% годовых, широкую линейку ПИФ, профессионально управляемых УК «Открытие», и возможность прямых инвестиций клиента через брокерские счета «Открытие Брокер».

*Опрос проведен банком «Открытие» 12-17 июля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.