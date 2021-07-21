Биткоин пробил вниз уровень $30 000

Во вторник, 20 июля, на финансовых рынках наблюдалась краткосрочная стабилизация финансовых активов. Нефть марки Brent незначительно отбила потери понедельника и закрепилась на уровне $69,47 за баррель, сообщил SIA.RU Юрий Мазур, руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker.

– Мы полагаем, что в ближайшее время по нефти продолжится нисходящий тренд с целью на значении $65, – подчеркивает эксперт. – Золото продолжило удерживаться вблизи уровня $1 810 за тройскую унцию, так как инвесторы продолжают испытывать опасения в связи с неопределенностью восстановления мировой экономики.

На валютном рынке американский доллар укрепил свои позиции. Рубль, тем не менее, вырос на 30 копеек к доллару США и под конец торгов 20 июля пара USD/RUB закрепилась на уровне 74,33. Пара EUR/RUB на слабости евро на мировом рынке снизилась на 52 копейки и удерживалась на уровне 87,61.

– Мы продолжаем придерживаться того, что российская валюта будет колебаться в рамках устоявшихся ранее диапазонов, – подчеркивает Юрий Мазур.

На криптовалютных площадках продолжилась негативная динамика. По данным биржи CEX.IO, пара BTC/USD пробила вниз уровень $30 000 и теперь, скорее всего, направилась к значению $25 000. Эфириум снизился до значения $1 789, потеряв по итогам дня 1,74%.

– Мы полагаем, что негативная тенденция продолжится на криптовалютных площадках, поэтому инвесторы, скорее всего, будут склонны к продажам, – считает эксперт.