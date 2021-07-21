Треть новых случаев коронавируса приходится на Иркутск

Ощутимый прирост фиксируют в Иркутском районе, Ангарске и Усть-Илимске.

За последние сутки в Иркутске обнаружили 127 случаев COVID-19. После столицы Приангарья приросту заболевших идут Иркутский район (+25), Ангарск (+24) и Усть-Илимск (+21). Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в Иркутской области на 20 июля.

Из 390 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 127 (всего 29 168),

в Иркутском районе – 25 (всего 5 607),

в Ангарске – 24 (всего 8 196),

в Усть-Илимске – 21 (всего 5 329),

в Братске – 21 (всего 4 588).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 29 168,

Ангарск – 8 196,

Иркутский район – 5 607,

Усть-Илимск – 5 329,

Братск – 4 588.

Ранее SIA.RU сообщало о причинах перебоев вакцинации от COVID-19 в Иркутской области. По мнению глава регионального минздрава Якова Сандакова, перебои с вакциной от коронавируса в разных районах Приангарья возникают из-за высокого спроса, недостаточного предложения и большого расстояния между населенными пунктами.