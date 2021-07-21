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Треть новых случаев коронавируса приходится на Иркутск

Ощутимый прирост фиксируют в Иркутском районе, Ангарске и Усть-Илимске.

За последние сутки в Иркутске обнаружили 127 случаев COVID-19. После столицы Приангарья приросту заболевших идут Иркутский район (+25), Ангарск (+24) и Усть-Илимск (+21). Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в Иркутской области на 20 июля.

Из 390 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 127 (всего 29 168),
  • в Иркутском районе – 25 (всего 5 607),
  • в Ангарске – 24 (всего 8 196),
  • в Усть-Илимске – 21 (всего 5 329),
  • в Братске – 21 (всего 4 588).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  • Иркутск – 29 168,
  • Ангарск – 8 196,
  • Иркутский район – 5 607,
  • Усть-Илимск – 5 329,
  • Братск – 4 588.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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Третья волна коронавируса #коронавирус #COVID-19
Треть новых случаев коронавируса приходится на Иркутск
ВОЗ предупредил о возможности появления более опасного штамма COVID-19
Минздрав Иркутской области рассказал о причинах перебоев с вакциной от COVID-19
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