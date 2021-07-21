В Иркутске начал работу VII Байкальский саммит Российской гильдии управляющих и девелоперов

Ключевое событие на рынке недвижимости Иркутской области проходит в онлайн-режиме в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе.

Как отметил, открывая мероприятие руководитель Байкальского представительства РГУД, генеральный директор ГК «Актив» Александр Курепов, саммит – это площадка для общения, диалога, обмена опытом и получения новых знаний всех участников рынка недвижимости и представителей органов власти разных уровней.

– В этом году организаторы подготовили очень обширную актуальную и интересную программу, рассчитанную на два дня, в которой примут участие по-настоящему звёздные эксперты, среди которых не только девелоперы и архитекторы, но и представители банковской сферы, туристического сектора, индустрии гостеприимства, – рассказал Александр Курепов. – Также в этом году у нас будет первый опыт международного общения с Лондонским архитектурным бюро «Zaha Hadid Architects» в лице его исполнительного директора Пассас Кристоса.

Кстати, как считает заместитель генерального директора корпорации ДОМ.РФ Антон Афиногенов, плюс цифрового формата, как раз и заключается в том, что спикерами мероприятия будут специалисты, которых было бы очень сложно собрать в офлайне.

Основные темы саммита-2021, которые будут обсуждать участники в первый день работы (21 июля): потенциал развития городских территорий; применение инструментов государственно-частного и муниципально-частного партнёрства для комплексного развития территорий; инструменты и технологии в помощь девелоперу.

22 июля участники будут говорить о новых форматах недвижимости сегодня и завтра; о развитии сферы гостеприимства: трендах, стратегиях и формах; а также о трендах мировой архитектуры на Байкале (роуд-шоу девелоперских проектов в Иркутске).

– Уверена, что насыщенная программа саммита, над которой мы очень много работали, будет полезна всем участникам мероприятия, – сказала исполнительный директор Российской гильдии управляющих и девелоперов Елена Бодрова.

Трансляцию саммита можно смотреть по ссылке.