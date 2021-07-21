В Бурятии представили образец новейшей модификации легкого вертолета Ка-226Т

Его разработали на Улан-Удэнском авиационном заводе, сообщили SIA.RU в правительстве республики.

Одной из ключевых особенностей обновленного вертолета Ка-226Т является идеальная приспособленность для выполнения полетов в высокогорье, проект модернизации получил рабочее название «Альпинист».

По сравнению с предыдущими моделями обновленный Ка-226Т будет иметь улучшенные летно-технические характеристики. В частности, будет увеличена скорость полета, снижен вес пустого вертолета, повышена дальность применения, машина сможет применяться на высотах до 6500 метров.

Вертолет опционально может быть оснащен кислородным оборудованием, баллонетами, системой кондиционирования и обогрева воздуха, планируется сертификация для перевозки пассажиров.