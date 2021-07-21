ВТБ и «Вертолеты России» договорились о сотрудничестве в области гражданского вертолетостроения

Банк ВТБ и холдинг «Вертолеты России» (Госкорпорация Ростех) в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 заключили соглашение о сотрудничестве, предусматривающее финансирование проектов по развитию гражданского вертолетостроения.

Свои подписи под документом поставили заместитель президента – председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко и генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

В соответствии с соглашением банк ВТБ будет участвовать в кредитовании гражданских производственных программ предприятий холдинга, финансировании его текущих и инвестиционных проектов. Банк также готов оказывать холдингу консультационные и информационные услуги в банковской, инвестиционной и финансовой сферах.

Кроме того, ВТБ подтвердил готовность выступить партнером в проектах по созданию сервисных хабов в ключевых регионах присутствия «Вертолетов России» для формирования достаточного запаса комплектующих, оперативного ремонта и технического обслуживания потенциальных потребителей российской гражданской вертолетной техники.

«Мы полностью сосредоточены на реализации проектов исключительно гражданской тематики – таких как Ансат, Ка-62 и других, имеющих значительные перспективы как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Одновременно развиваем сотрудничество для реализации внешнеэкономических контрактов по поставкам и послепродажному обслуживанию вертолетной техники: только за минувшие полтора года успешно реализованы сделки на общую сумму более 22 млрд рублей. Заключенное сегодня соглашение внесет вклад в эффективное развитие гражданского вертолетостроения в России и поставку машин мирового уровня как для внутренних нужд, так и партнёрам из других стран», – сообщил по итогам подписания заместитель президента – председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко.

«За последние несколько лет на отечественный рынок вышло новое поколение российских гражданских вертолетов, своих первых заказчиков обрели вертолеты Ансат, Ми-171А2, Ми-38, завершает сертификационные испытания новейший вертолет Ка-62, представлен на авиасалоне и принимает участие в летной программе. Теперь перед нами стоят задачи по развитию успеха в России и выходу на новые рынки за рубежом, и я уверен, что финансовая поддержка банка ВТБ станет надежной опорой в достижении поставленных целей», – подчеркнул генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Партнерство ВТБ и «Вертолетов России» носит комплексный характер, банк предоставил финансирование предприятиям холдинга на реализацию различных производственных программ, разработку новых образцов вертолетной техники, ее экспортные и внутренние поставки на сумму более 150 млрд руб. Нынешнее соглашение с холдингом – новый этап в развитие взятого в 2016 году курса на выход банка ВТБ из оборонной тематики и переориентации на поддержку гражданских проектов.

Справка

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. Покупатели продукции холдинга – Министерство обороны России, МВД России, МЧС России, другие государственные заказчики, авиакомпании «Газпром авиа» и UTair, крупные российские и иностранные компании.

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.