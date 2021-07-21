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Кобзев посетовал на слишком короткий строительный сезон в Сибири

Губернатор Иркутской области находится с рабочей поездкой в Тулуне. Он проверил, как идут работы по восстановлению города после тяжелого паводка. В разборе брошенных домов помогают волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей. В микрорайоне Угольщиков завершается благоустройство.

– Вижу, как эта территория стремительно развивается. Уже готов сад на 140 мест. И это хорошие новости, – отметил глава региона.

Однако темпами работ на стройплощадке школы в микрорайоне Березовая роща губернатор остался недоволен.

– На объекте нужно больше людей. И при этом школа до конца года должна быть сдана. Да, движение вперед есть, отставание сокращается, но надо собраться. Слишком короткий в Сибири строительный период, – заявил Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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