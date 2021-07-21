Около 500 участков в Приангарье подтопило из-за подъема уровня воды

Около 500 дачных участков подтоплены из-за повышения уровня воды Ангары и подъема грунтовых вод в Иркутской области, сообщает Интерфакс со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

– В целом из-за повышения уровня грунтовых вод в Иркутске и Шелеховском районе гидрологическая обстановка остаётся сложной. Всего подтоплено 478 участков. В Иркутске – 398 участков и 39 дачных домов, в Шелеховском районе – 80 участков, – говорится в сообщении.

С 20 июля Иркутская ГЭС увеличила сбросы до 3200 кубометров в секунду в связи с притоком воды в Байкале. По мнению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, делать сбросы надо сейчас, пока созданы максимально подходящие условия, но 3200 – это предел, больше повышать нельзя.

Ученые утверждают, что надо менять систему регулирования уровня Байкала.Они не могут объяснить, чем руководствовались законотворцы в 2001 году, искусственно ограничив диапазон колебаний уровней воды в озере между отметками 456 и 457 метров по условной Тихоокеанской системе высот (постановление №234 от 26 марта 2001 года). Они считают цифры надуманными.

– Для озера характерен затяжной маловодный период, который сменяется резким подъёмом уровня воды. Научно-исследовательская работа, которую проводил Институт водных проблем, и не только она, показала, что в заданных рамках невозможно удержаться физически, – комментирует Виталий Чуканов, научный сотрудник Института водных проблем РАН. – К тому же метровый диапазон – он противоестественный: подгоняя Байкал под эти ограничения, мы уходим от природного гидрологического режима. В природе амплитуда колебаний уровня намного больше. И в том числе это разнообразие гидрологических режимов сформировало уникальную экосистему Байкала.