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АТБ запустил новый мобильный банк для физических лиц

21 июля Азиатско-Тихоокеанский банк запустил новый сервис с круглосуточным доступом к финансовым и нефинансовым услугам без очередей, выходных и праздников

«Большинство наших клиентов являются активными пользователями АТБ-Мобайл и получают доступ к услугам благодаря смартфону. В новой версии АТБ Мобайл NEW мы учли пожелания наших клиентов и добавили новые операционные и технические возможности, тем самым создав удобного и оперативного мобильного помощника от АТБ, где бы вы ни находились - он к вашим услугам 24/7. Наша главная задача – предоставить максимальное количество услуг дистанционно, быстро и безопасно», - прокомментировал Павел Монахов, директор департамента развития дистанционных сервисов.

Возможности нового приложения:

  • Полная информация по оформленным продуктам (кредиты, депозиты, ипотека), включая реквизиты и размер ежемесячного платежа;
  • Открытие продуктов в онлайн, без обращения в офисы банка – открывайте вклады и накопительные счета без лишних движений;
  • Дистанционное оформление заявок – отправить заявку на получение кредитной карты, потребительского кредита или ипотеки теперь можно в приложении;
  • Возможность дистанционной блокировки банковской карты;
  • Аналитика по расходным операциям и активность по продуктам;
  • Актуальные курсы и обмен валют;
  • Платежи и переводы – совершать любые платежи, в том числе оплачивать счета, налоги, штрафы, вносить очередные или досрочные платежи по кредиту, пополнять депозиты, проводить конверсионные операции, осуществлять переводы на пластиковые карты других банков, в том числе с карт других банков. Все это на одной странице;
  • Создавайте и используйте шаблоны операций;
  • Платежи по QR-коду. Даже если поставщик услуг отсутствует в сервисе, всегда оплатить квитанцию можно, используя QR-код;
  • Система быстрых платежей (СБП);
  • Push-уведомления;
  • Онлайн-звонок;
  • Онлайн-чат;
  • Карта банкоматов и офисов банка.

Что стало ещё лучше:

  • Дизайн;
  • Информативность;
  • Высокий уровень безопасности проводимых операций;
  • Удобство и скорость работы сервиса.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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