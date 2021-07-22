АТБ запустил новый мобильный банк для физических лиц

21 июля Азиатско-Тихоокеанский банк запустил новый сервис с круглосуточным доступом к финансовым и нефинансовым услугам без очередей, выходных и праздников

«Большинство наших клиентов являются активными пользователями АТБ-Мобайл и получают доступ к услугам благодаря смартфону. В новой версии АТБ Мобайл NEW мы учли пожелания наших клиентов и добавили новые операционные и технические возможности, тем самым создав удобного и оперативного мобильного помощника от АТБ, где бы вы ни находились - он к вашим услугам 24/7. Наша главная задача – предоставить максимальное количество услуг дистанционно, быстро и безопасно», - прокомментировал Павел Монахов, директор департамента развития дистанционных сервисов.

Возможности нового приложения:

Полная информация по оформленным продуктам (кредиты, депозиты, ипотека), включая реквизиты и размер ежемесячного платежа;

Открытие продуктов в онлайн, без обращения в офисы банка – открывайте вклады и накопительные счета без лишних движений;

Дистанционное оформление заявок – отправить заявку на получение кредитной карты, потребительского кредита или ипотеки теперь можно в приложении;

Возможность дистанционной блокировки банковской карты;

Аналитика по расходным операциям и активность по продуктам;

Актуальные курсы и обмен валют;

Платежи и переводы – совершать любые платежи, в том числе оплачивать счета, налоги, штрафы, вносить очередные или досрочные платежи по кредиту, пополнять депозиты, проводить конверсионные операции, осуществлять переводы на пластиковые карты других банков, в том числе с карт других банков. Все это на одной странице;

Создавайте и используйте шаблоны операций;

Платежи по QR-коду. Даже если поставщик услуг отсутствует в сервисе, всегда оплатить квитанцию можно, используя QR-код;

Система быстрых платежей (СБП);

Push-уведомления;

Онлайн-звонок;

Онлайн-чат;

Карта банкоматов и офисов банка.

Что стало ещё лучше: