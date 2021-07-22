АТБ запустил новый мобильный банк для физических лиц

21 июля Азиатско-Тихоокеанский банк запустил новый сервис с круглосуточным доступом к финансовым и нефинансовым услугам без очередей, выходных и праздников
«Большинство наших клиентов являются активными пользователями АТБ-Мобайл и получают доступ к услугам благодаря смартфону. В новой версии АТБ Мобайл NEW мы учли пожелания наших клиентов и добавили новые операционные и технические возможности, тем самым создав удобного и оперативного мобильного помощника от АТБ, где бы вы ни находились - он к вашим услугам 24/7. Наша главная задача – предоставить максимальное количество услуг дистанционно, быстро и безопасно», - прокомментировал Павел Монахов, директор департамента развития дистанционных сервисов.
Возможности нового приложения:
- Полная информация по оформленным продуктам (кредиты, депозиты, ипотека), включая реквизиты и размер ежемесячного платежа;
- Открытие продуктов в онлайн, без обращения в офисы банка – открывайте вклады и накопительные счета без лишних движений;
- Дистанционное оформление заявок – отправить заявку на получение кредитной карты, потребительского кредита или ипотеки теперь можно в приложении;
- Возможность дистанционной блокировки банковской карты;
- Аналитика по расходным операциям и активность по продуктам;
- Актуальные курсы и обмен валют;
- Платежи и переводы – совершать любые платежи, в том числе оплачивать счета, налоги, штрафы, вносить очередные или досрочные платежи по кредиту, пополнять депозиты, проводить конверсионные операции, осуществлять переводы на пластиковые карты других банков, в том числе с карт других банков. Все это на одной странице;
- Создавайте и используйте шаблоны операций;
- Платежи по QR-коду. Даже если поставщик услуг отсутствует в сервисе, всегда оплатить квитанцию можно, используя QR-код;
- Система быстрых платежей (СБП);
- Push-уведомления;
- Онлайн-звонок;
- Онлайн-чат;
- Карта банкоматов и офисов банка.
Что стало ещё лучше:
- Дизайн;
- Информативность;
- Высокий уровень безопасности проводимых операций;
- Удобство и скорость работы сервиса.