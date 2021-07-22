Банк "Фридом Финанс" открывает операционный офис в Кемерово

Банк "Фридом Финанс" сообщил, что 2 августа 2021 г. планируется открытие операционного офиса в Кемерово, сообщили SIA.RU в банке.

– Новый офис откроется по адресу: Кемеровская область, город Кемерово, проспект Советский, дом 49, – уточнили в банке.

Банк «Фридом Финанс» основан 23 октября 1990 года. Ранее банк существовал как ООО «Охабанк», но 4 августа 2015 года вошел в группу компаний «Фридом Финанс» и был переименован в Банк «Фридом Финанс» (ООО «ФФИН Банк»). В октябре 2015 года банку были выданы лицензии ЦБ РФ на ведение банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте физических и юридических лиц. Также банк получил лицензии на осуществление дилерской, брокерской и депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами.

Банк «Фридом Финанс» является одним из ведущих банков в секторе частных инвестиций на рынках России и Казахстана и участвует в торгах на Московской бирже. В настоящее время банк обслуживает клиентов в 25 офисах по России: Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле, Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Калининграде, Краснодаре, Красноярске, Липецке, Набережных Челнах, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Сочи, Тюмени, Уфе, Челябинске и Ярославле.