Студенты приступили к разбору завалов в Тулуне

В ранее затопленном городе продолжаются восстановительные работы.

– На помощь пришли волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Приехали три группы по 15 человек. Одна из них как раз работает в Тулуне. Пообщались с ребятами. Нужно было обговорить организацию питания, проживания, досуга, в общем быт, – пишет на своей странице в Инстаграм губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Волонтеры собрали около 16 машин строительного мусора. Губернатор благодарит волонтеров: «Это люди с действительно правильной гражданской и жизненной позицией», – говорит он.