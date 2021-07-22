Ввод ТЦ в Москве опустился до четырехлетнего минимума

Низкий показатель эксперты в первую очередь связывают с кризисной ситуацией и неопределенность в связи с пандемией, сообщает РБК.

По итогам первого полугодия 2021 года в Москве открылось два торговых центра общей арендуемой площадью 43,5 тыс. кв. м, следует из данных компании JLL, специализирующейся на недвижимости и управлении инвестициями. С результатами исследования ознакомился РБК.

Речь идет о ТРЦ «Гравитация», который открылся в Чертаново, и Prime Plaza на пересечении улицы Каховка и Севастопольского проспекта.

По данным экспертов JLL, это минимальный объем ввода с 2017 года, когда в первой половине года на рынке не появилось ни одного нового торгового центра. Если же не брать в расчет отсутствие ввода в первом полугодии 2017-го, новое предложение в первой половине этого года также является минимальным за последние 17 лет.