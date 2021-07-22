За прошедшие сутки в Иркутской области ликвидировали 12 лесных пожаров

Общая площадь этих очагов составляет 9296 га, сообщили SIA.RU в администрации области.

Действует пять вновь обнаруженных возгораний на общей площади 76,6 га: два – в Нижнеилимском районе, по одному – в Киренском, Братском и Усть-Илимском районах.

Также в лесном фонде действуют 16 ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 33278 га: 14 – в Катангском районе, по одному – в Нижнеилимском и Киренском районах. Кроме того, продолжает действовать пожар в Чунском районе на землях Министерства обороны РФ, площадь очага – пять гектаров.

Из 11-ти обнаруженных 21 июля возгораний три начались по вине местного населения, причиной остальных считаются грозы. Пять пожаров возникло на арендованных лесных участках, шесть – на незакрепленных.