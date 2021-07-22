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Активность работодателей Иркутской области выросла на 56% за полгода

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Согласно данным исследования hh.ru (документ есть у SIA.RU), Приангарье заняло четвертое место среди регионов Сибири, а лидером по росту вакансий стала Новосибирская область.

В июне 2021 года количество вакансий в Иркутской области превысило показатели 2020 года на 60%. Заметнее всего в первый летний месяц вырос спрос на представителей профессиональной сферы:

  • «Домашний персонал» (+427% к июню 2020 года),
  • «Туризм, гостиницы, рестораны» (+289%),
  • «Административный персонал» (+283%),
  • «Консультирование» (+255%),
  • «Начало карьеры, студенты» (+237%).

«Самую интенсивную динамику по приросту вакансий в июне показали профессиональные сферы, которые сильнее всего пострадали от экономических последствий пандемии. Сегодня эти направления не просто восстанавливаются, а активно развиваются и очень нуждаются в новых сотрудниках», – комментирует Лилия Эсауленко, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.

При этом самыми востребованными специалистами в регионе по-прежнему являются представители сферы продаж – на них приходится 22% июньских вакансий. На втором месте – строители (16%), на третьем – рабочий персонал (15%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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