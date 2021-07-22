Правительство России направит 733 млн рублей на поддержку системы здравоохранения Бурятии

Только в этом году расходы на профилактику и борьбу с COVID-19 в Бурятии составили 1,1 млрд рублей, сообщили SIA.RU в правительстве республики.

В прошлом году – более 3,2 млрд рублей. Средства пошли на лекарства, тесты, выплаты медработникам, снабжение больниц кислородом, закупку медицинского оборудования и содержание организаций здравоохранения в новых условиях.

Поддержка позволит своевременно проводить приём пациентов с различными заболеваниями в условиях повышенной нагрузки на медучреждения, а также сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии COVID-19. Речь идёт в том числе о финансовом обеспечении стационарного лечения.