За прошедшие сутки 38 жителей Иркутской области скончались от коронавируса

Дневной прирост больных составил 400 случаев.

Всего с начала пандемии умерли от коронавируса 3 548 человек. Такие данные предоставил оперштаб на 22 июля.

Всего находится на лечении в ковидных госпиталях области 5 637 человек (-146). Растет число больных на амбулаторном лечении – +340 (всего 6 246).

Согласно информации, за последние сутки коронавирус обнаружен у 400 человек. Всего с начала пандемии болезнь в Приангарье обнаружили у 82 251 человек.