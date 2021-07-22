Дневной прирост больных составил 400 случаев.
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За прошедшие сутки 38 жителей Иркутской области скончались от коронавируса
/ Сибирское Информационное Агентство /
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За прошедшие сутки 38 жителей Иркутской области скончались от коронавируса
Антитела к коронавирусу обнаружены у двух третей жителей Индии
Введение локдауна в Иркутской области не рассматривают