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За прошедшие сутки 38 жителей Иркутской области скончались от коронавируса

Дневной прирост больных составил 400 случаев.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
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Третья волна коронавируса #коронавирус #COVID-19
За прошедшие сутки 38 жителей Иркутской области скончались от коронавируса
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