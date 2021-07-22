Компания "Сервико" закупила 10 седельных тягачей IVECO

Они работают на сжатом природном газе, рассказали SIA.RU в пресс-службе компании.

Маршруты для IVECO Stralis NP разработаны с учётом действующих «газовых коридоров» и локальных АГНКС. В дальнейшем география применения большегрузов на КПГ будет расширяться. Основная задача новых тягачей – в сцепке с рефрижераторными полуприцепами перевозить грузы, требующие соблюдения заданного температурного режима: в основном, напитки и продукты питания. Получатели таких грузов – федеральные торговые сети «Лента», ОК, Metro, Cash&Carry.

Решение перейти от дизельных грузовиков к метановым было принято на основании явных преимуществ последних, а именно: экологичности, экономичности, снижении затрат на топливо и в итоге – меньшей стоимости владения. Техническими службами Сервико был проведен анализ технических характеристик, объём и стоимость сервисного обслуживания и других показателей.

В интервью SIA.RU директор компании Виктор Захаров рассказал, что газовые грузовики компания приобрела одной из первых в России. По его мнению, возможности для развития бизнеса надо искать всегда.

– Появилась программа Газпрома по переводу автомобилей на газомоторное топливо – надо ею пользоваться, тот, кто этого не сделает сейчас, потом будет проигрывать по тарифам. Появился метан в России, который стоит в два раза дешевле дизеля, – надо покупать газовую машину: пусть она стоит 125 тыс. евро, а не 85, но мы понимаем, что эту разницу окупим за два года, а полностью машину – за шесть, а не за восемь лет, – подчеркнул Виктор Захаров.