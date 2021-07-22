Китай отказался сотрудничать с ВОЗ по второму этапу расследования о COVID-19

Китай не будет следовать предложенному Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) плану по второму этапу расследования о происхождении коронавируса. Об этом сообщил замглавы госкомитета здравоохранения Цзэн Исинь. Пекин считает формулировки плана расследования неуважительными к науке и здравому смыслу.

«Что касается предложения о проведении второй фазы расследования, то в нем используются формулировки, которые не уважают науку и здравый смысл. Мы не будем следовать этому плану. Правительство Китая поддерживает проведение расследования, основанного на научном подходе. Мы выступаем против политизации расследования происхождения вируса»,— сказал господин Исинь на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»). По его мнению, второй этап расследования должен основываться на выводах первого этапа.

Уханьский институт вирусологии заявил, что никогда не выводил искусственно коронавирус. Директор Уханьской национальной лаборатории биобезопасности, научный сотрудник института Юань Чжимин утверждает, что до конца декабря 2019 года институт «не сталкивался с COVID-19» и до сих пор ни один сотрудник или студент не заражался коронавирусом.

ВОЗ в июне заявила о подготовке ко второму этапу расследования. На прошлой неделе глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил вероятности утечки коронавируса из лаборатории. По его словам, сотрудничество Китая в этом вопросе «имеет решающее значение».