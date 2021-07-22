Миллионный пассажир посетил иркутский аэропорт

Почётным гостем оказался пассажир, вылетевший в Москву рейсом авиакомпании «S7 Airlines», рассказали SIA.RU в пресс-службе аэропорта.

Регистрация миллионного пассажира состоялась на несколько месяцев раньше, чем в 2020.

Напомним, в прошлом году из-за пандемии произошёл резкий спад пассажиропотока и рейсов. Сейчас аэропорт обслуживает около восьми тысяч человек в день, а количество рейсов увеличилось до пятидесяти в сутки, в основном это авиаперевозки внутри страны.

Несмотря на рост пассажиропотока, вернуться к показателям докризисного периода удастся не скоро. Так за аналогичный период 2019 года «Международный Аэропорт Иркутск» обслужил 1 226 146 пассажиров, что на 22,3% больше показателей 2021 года.